سبب “غير مطروق”.. وزير التخطيط يكشف سبب ارتفاع مستويات الفقر في محافظات جنوبية

2020/11/10 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر وزير التخطيط خالد بتال النجم، سبب ارتفاع نسب الفقر في محافظات المثنى والديوانية وباقي المحافظات الجنوبية يعود إلى كونها محافظات زراعية.

وقال النجم في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن “معدلات الفقر في العراق، بعد جائحة كورونا والأزمة المالية ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019”.

وبين أن “سبب ارتفاع الفقر في المثنى والديوانية ومحافظات الجنوب، يعود إلى أنها محافظات زراعية، والقطاع الزراعي يعاني الكثير من التحديات”، مشيراً إلى أن “الوزارة تسعى لتقليل نسبة الفقر، عبر التركيز على التنمية الزراعية والمكانية”.

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