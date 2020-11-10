وزير النقل العراقي: الشركة الكورية خفضت مطالبها بشأن تكاليف ميناء الفاو الكبير

2020/11/10 | 12:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، أن المدير الجديد لشركة دايو الكورية طالبت بزيادة المبالغ المخصصة لميناء الفاو الكبير؛ بناء على طلب العراق زيادة الأعماق إلى 19.8 مترا، مبينا أن المبالغ ارتفعت من 2.37 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار، …

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