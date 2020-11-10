محافظ كركوك يطرح أرقاماً عن حاجة المحافظة: 138قرية مهدّمة

2020/11/10 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، حاجة المحافظة إلى أكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين، فيما أشار إلى وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام.



وقال الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (10 تشرين الثاني 2020)، إن "المحافظة تضم 138 قرية مهدمة بشكل تام، كما ولدينا نازحون ما زالوا لا يستطيعون العودة إلى قراهم بسبب عدم وجود مساكن تأويهم".

وأضاف أن "غلق ملف النازحين بصورة نهائية يحتاج إلى تمويل يقدر بشكل رسمي لأكثر من 150 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "هنالك 650 مشروعاً ما زال قيد الإنجاز، حيث أن سرعة الإنجاز تعتمد على التمويل".

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