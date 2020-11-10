2020/11/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله وأخيراً حُسمت نتائج السباق الإنتخابي لصالح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من الحزب الديمقراطي،بعد صراع طويل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وحلفاؤهما وقاعدتهما الشعبيتين.لقد أفرزت الانتخابات الأمريكية مظاهر ومشاهد سياسية غير مسبوقة من قبل،ومشاركة واسعة النطاق من قبل الشعب الأمريكي حيث شارك في الانتخابات مائة وخمسين مليون ناخب.



لقد تجسد الصراع الطبقي والإجتماعي في هذه الانتخابات، والصراع بين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعب الأمريكي يحسم نتائج الانتخابات لصالح بايدن! - صبحي مبارك مال الله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعب الأمريكي يحسم نتائج الانتخابات لصالح بايدن! - صبحي مبارك مال الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).