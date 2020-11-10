برشلونة بلا فاتي لـ30 مباراة

2020/11/10 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] سيغيب أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، عن نحو 30 مباراة للبلوجرانا في مختلف المسابقات، بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لـ4 أشهر تقريبا، حسبما أعلن ناديه.

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