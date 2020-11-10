بايدن يدافع بقوة عن قانون الرعاية الصحية

2020/11/10 | 12:07 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم من الانكليزيه ل 7 sky

، ديل (أسوشيتد برس) – يدافع الرئيس المنتخب جو بايدن عن قانون الصحة الذي تحمل توقيع إدارة أوباما وهو يُعرض على المحكمة العليا التي من المحتمل ان تلغيه.

وسيلقي بايدن خطابًا حول قانون الرعاية يوم الثلاثاء ، وهو نفس اليوم الذي ستستمع فيه المحكمة العليا إلى الحجج بشأن مزاياه.



حيث انها اصدرت امرا قبل ثماني سنوات بترك المكونات الأساسية للقانون المعروفة باسم رعاية أوباما ، لكنها الآن تسيطر عليها أغلبية محافظة 6-3 بعد تعيين الرئيس دونالد ترامب للقاضية آمي كوني باريت.

يعكس الخطاب الأهمية التي يوليها بايدن للرعاية الصحية بينما يستعد لتولي منصبه في يناير وسط أسوأ جائحة منذ أكثر من قرن.



إنه يطلق عمليته الانتقالية هذا الأسبوع مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

تجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة يوم الاثنين.

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