محافظ كركوك: نحتاج إلى أكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين

2020/11/10 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، حاجة المحافظة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين، كاشفاً عن وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة تضم 138 قرية مهدمة بشكل تام، كما ولدينا نازحون ما زالوا لا يستطيعون العودة إلى قراهم بسبب عدم وجود مساكن تأويهم”.وأضاف أن “غلق ملف النازحين بصورة نهائية يحتاج إلى تمويل يقدر بشكل رسمي لأكثر من 150 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “هنالك 650 مشروعاً ما زال قيد الإنجاز، حيث أن سرعة الإنجاز تعتمد على التمويل”.



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