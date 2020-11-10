صحة كردستان تعلن عن موقف وباء كورونا في الإقليم.. اجراءات رادعة بحق فئة محددة

2020/11/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، انخفاض الأصابات بفيروس كورونا في الإقليم، مشيرا الى اتخاذ قرارات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية.

وقال حويزي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "هنالك تراجعا طفيفا في اعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في إقليم كردستان ونأمل أن يستمر هذا التحسن لتجاوز المرحلة الحالية".

وأضاف أن "وزارة الصحة بكردستان شرعت باتخاذ إجراءات عديدة وصارمة بحق المخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية لتجاوز مخاطر الأشهر المقبلة الصعبة بسبب انخفاض درجات الحرارة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، قال السبت (07 تشرين الثاني 2020)، إن الوضع الصحي في الإقليم يتدهور بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاصل في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر حويزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "وزارة الصحة ضد إغلاق مصالح المواطنين ولكنها مع تشديد الإجراءات الوقائية وفرض رقابة صارمة على التجمعات".

وأضاف، أنه "مع قدوم فصل الشتاء فإن معدل الوفيات والإصابات بدأ يرتفع بشكل مخيف، وما زلنا نرى عدم اهتمام من المواطنين وعدم اكتراث للإجراءات الوقائية، وهذا سيجعلنا نواجه مخاطر مخيفة ومرعبة في قادم الأيام".

وأشار إلى أن "الحل هو تشديد الإجراءات وفرض العقوبات على غير الملتزمين من أصحاب الأسواق والمصالح التجارية من المطاعم والمخابز والفنادق والمحلات وغيرها وسواق النقل العام".

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