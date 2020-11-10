لجنة الطاقة البرلمانية: اجور الكهرباء السنوية بالعراق 4 ترليونات دينار وجبايتها اقل من ترليون

2020/11/10 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن

أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع

سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية

والمنزلية والصناعية والتجارية

والزراعية ما يقارب 4 ترليونات دينار،

وهي قوائم مدعومة حكومياً، مشي

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