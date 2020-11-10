على خلفية ضبط وصولات مزورة.. النزاهة تعلن استقدام نائبي محافظ المثنى

2020/11/10 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحق

نائبي محافظ المثنى، على خلفيَّة

عمليَّة ضبطٍ نفَّذها فريق عمل مكتب

تحقيق في المحافظة بالتعاون مع

مديريَّـة تحقيق بغداد.

وقالت الهيئة

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