الاستخبارات تطيح بـ

2020/11/10 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ"مسوؤل

مفرزة تفخيخ العجلات" بقاطع الانبار في

ابو غريب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "مفارز وكالة

الاستخ

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