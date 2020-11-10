وزير البيشمركة يعلن استلام معدات عسكرية متطورة من امريكا ويؤكد قوة العلاقات مع واشنطن

2020/11/10 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزیر البیشمركة، شورش إسماعیل الیوم الثلاثاء (10 تشرین الثاني 2020 ،(تزوید الولایات المتحدة الامریكیة للواءین من قوات الوزارة بالأسلحة والمعدات العسكریة العصریة والمتطورة، فیما أكد أن المساعدات المقدمة من واشطن الى اقلیم كوردستان ھي لتطویر وتعزیز قدرات البیشمركة للتصدي … Readmore

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