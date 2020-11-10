2020/11/10 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..نفى النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، الثلاثاء ، وجود خلاف حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن هناك توجه لدى مجلس النواب للمضي بالتصويت على قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.وقال خلاطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية العليا هي واحدة من أهم أعمدة الدولة المهمة ولذلك إكمال اعضائها وانعقاد جلساتها امر ضروري جدا خلال المرحلة الراهنة”.وأضاف أن “التوجه لدى مجلس النواب هو المضي بالتصويت على قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يسمح للمحكمة الاتحادية العليا باستكمال أعضائها من خلال ترشيح قضاة من الصنف الأول وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى”.وأشار خلاطي إلى أن “بعض القوى تحاول إضافة فقرات أخرى تتعلق بالتعديل واما مسار إكمال الأعضاء متفق عليه داخل مجلس النواب”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد مضي مجلس النواب بتشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد مضي مجلس النواب بتشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).