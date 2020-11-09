2020/11/10 | 12:38 - المصدر: سفن سكاي

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يبدأ منتخبنا الوطني بكرة القدم تدريباته في دبي اليوم الثلاثاء تمهيدا لخوض مباراتيه الوديتيين مع الاردن واوزبكستان في الرابع عشر والسابع عشر من تشرين الثاني الحالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة مصورة..



رحلة المنتخب الوطني من بغداد الى دبي 7 SKY TV.

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