2020/11/10 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الثلاثاء، القبض على خمسة

متهمين بالقتل ومتهم بابتزاز الفتيات

عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز مد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة متهمين بالقتل ومتهمين اثنين بابتزاز الفتيات والاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة متهمين بالقتل ومتهمين اثنين بابتزاز الفتيات والاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).