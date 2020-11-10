واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة ووزيرها يعلن الدخول بمرحلة جديدة مع أمريكا

2020/11/10 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير البيشمركة، شورش إسماعيل

اليوم الثلاثاء، تزويد الولايات

المتحدة الامريكية للواءين من قوات

الوزارة بالأسلحة والمعدات العسكرية

العصرية والمتطورة، فيما أكد أن

المساعدات المقدمة من واشنطن الى اقل

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