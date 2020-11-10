بعد قفزة أمس ..النفط يهبط 1% وسط مخاوف من إجراءات العزل

2020/11/10 | 12:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.

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