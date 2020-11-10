القبض على 21 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2020/11/10 | 12:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على 21 متهماً مطلوباً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة في العاصمة.

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