2020/11/10 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل، للتصديق على اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية تعود إلى العام 2011، والتي تقضي بـ"حجز" 250 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية حتى في حال حدوث طارئ، ما يعني أن العراق سيكون مُلزمًا بتوفير هذه الكمية من النفط لكوريا الجنوبية وإعطائها الأولوية حتى عند إجبار العراق على تخفيض صادراته من قبل منظمة أوبك.

الاتفاقية تذكُر أن في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولي فإن الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، ملحان المكوطر، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب يستعد نهاية الأسبوع المقبل للتصديق على معاهدة تسريع التعاون بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية بعد أن تجري مشاركة اللجان المعنية".

اقرأ/ي أيضًا: مدير منفذ مهران: قيمة السلع المصدرة للعراق تجاوزت 24 مليون دولار

وأضاف أن "رئاسة البرلمان أجلت التصويت على هذه الاتفاقية خلال جلسة السبت الماضي، من أجل إشراك لجان أخرى مع لجنة العلاقات، وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار".

من جانبه، كشف النائب عمار طعمة، أن "الاتفاقية تذكُر أن في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولي، فأن الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا"، معتبرًا أن "هذا الالتزام ليس بالضرورة ينفع العراق فقد تكون عروض غير الشركات الكورية في مثل تلك الظروف أنفع إيرادًا للعراق، وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الآن في كورونا، وتم تخفيض التصدير بنسبة 1/3 من كمياته، فلماذا تحديد رقم من الإنتاج قد يحرجنا الالتزام بتوفيره لهم؟".

وأضاف طعمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "مثل هذا القانون تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء سنة 2011 حسب الأوليات، والآن بعد تسع سنوات، يرسل إلى البرلمان للمصادقة عليه، فأين كانت الحكومات المتعاقبة منه، وهل لا زال موقف الجانب الكوري نفسه بعد تأخر الموافقة من العراق؟ كما أن كتاب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بتاريخ 9 آذار/مارس 2017 يشير إلى إلغاء إجراءات التصديق من الجانب الكوري، والبدء بإجراءات تصديقها وانفاذها داخليًا من جديد سوف يستغرق وقتًا طويلًا".

وأشار طعمة إلى أن "توقيع النسخة العربية من الاتفاقية يتطلب تعديلا للنسخة الإنجليزية"، مقترحًا أن "يقوم رئيس الدائرة القانونية بتقديم مقترح لتلافي الإحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب منه التوقيع بالتنازل عن توقيع نسخة بالعربية، فلماذا هذا التنازل خصوصًا، وأن ما يعرض على البرلمان للتصديق عليه يكون باللغة العربية، فيفترض أن يكون نص الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى من الحكومتين أحدهما باللغة العربية".

وأكد طعمة أن "النسخة المقدمة للبرلمان باللغة العربية غير معتمدة لدى الجانب كوريا، وأن الدليل على ما ذكره هو أن النص المترجم للعربية يقول (تضمن جمهورية العراق تسديد التكاليف التي تكبدتها الشركات الكورية) فهل يعني التكاليف التي صرفت في مشاريع استثمارية أم تعني التكاليف التي خسرتها تلك الشركات وإن لم تنتج تنمية اقتصادية للعراق؟".

اقرأ/ي أيضًا:

قضية وافق عليها المدير المنتحر ورفضها البديل..



لماذا انسحبت دايو من الفاو؟

بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون "يحجز" 250 ألف برميل من النفط يوميًا لإحدى الدول.. ماذا ستستفيد بغداد؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون "يحجز" 250 ألف برميل من النفط يوميًا لإحدى الدول.. ماذا ستستفيد بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).