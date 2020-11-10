الكعبي يدعو لتضمين 600 مليار دينار في قانون الاقتراض لميناء الفاو

2020/11/10 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداددعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، الى تضمين 600 مليار دينار في قانون تمويل العجز المالي لميناء الفاو.

وحسب وثيقة حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) ان " الكعبي دعا اللجنة المالية النيابية لتضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز المالي لتمويل المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير.

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