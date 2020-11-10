كركوك تعلن حاجتها لـ150 مليون دولار لغلق ملف النازحين

2020/11/10 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، أن المحافظة بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين، كاشفاً عن وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام.

وذكر الجبوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحافظة تضم 138 قرية مهدمة بشكل تام، كما ولدينا نازحون ما زالوا لا يستطيعون العودة إلى قراهم بسبب عدم وجود مساكن تأويهم".

وأضاف أن "غلق ملف النازحين بصورة نهائية يحتاج إلى تمويل يقدر بشكل رسمي لأكثر من 150 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "هنالك 650 مشروعاً لا تزال قيد الإنجاز، حيث أن سرعة الإنجاز تعتمد على التمويل".

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