اعتقال ارهابيين اثنين في بغداد

2020/11/10 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، القاء القبض على ارهابيين اثنين في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أنه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصر امني يعمل بما يسمى ديوان الجند التابع لقاطع شمال بغداد”.

واضاف “في وقت لاحق تمكنت القوة بعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال احد عناصر ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لديوان الجند ضمن قاطع الفرات في احدى احياء العاصمة”.

وتابع “جرى تدوين اقوالهما اصولياً واعترفا بتنفيذهما عدة عمليات بحق المواطنين علاوة على اشتراكهما بالتعرضات التي استهدفت النقاط العسكرية الثابتة؛ وقد تم احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.

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