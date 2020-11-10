منتدى (هارمونيك) يقيم دورات لذوي الاحتياجات الخاصة في النجف

2020/11/10 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - فاطمة رحمة

أقام منتدى (هارمونيك) للثقافة والفنون دورات لذوي الاحتياجات الخاصة في النجف الأشرف.

وقال رئيس المنتدى الفنان حيدر عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتدى هارمونيك نظم دورات في الرسم واللياقة الاجتماعية والموسيقى للأطفال ،لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يوليهم المنتدى اهتماماً استثنائياً"، لافتاً إلى أن "هذه الدورات خرجت بنتائج مميزة على المستويين الفني والاجتماعي من حيث الارتقاء بذوق الأطفال ودمج المتوحدين بالمجتمع".

وأضاف أنه "وعلى الرغم من الطبيعة الدينية للنجف الأشرف ،إلّا أن المنتدى يتمتع بقبول فئات المجتمع النجفي كافة، التي تشكل أجواء مناسبة لتبادل الأفكار"، مشيراً إلى أن "آخر نشاط للمنتدى كان لنا قبل الحظر الصحي من فيروس كورونا، والمنتدى يستعد حالياً لمعرض يعنى برسوم الأطفال" .

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