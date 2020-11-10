2020/11/10 | 12:50 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 12:25 مساءً | عدد القراءات : 17

بالوثيقة..



الكعبي يدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون الاقتراض لمشروع ميناء الفاو

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، اللجنة المالية النيابية بتضمين مبلغ "600 مليار دينار" في مشروع قانون تمويل العجز المالي، لتمويل المرحلة الاولى لميناء "الفاو" الكبير.

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