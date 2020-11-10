وفاة صائب عريقات بسبب مضاعفات فيروس كورونا

2020/11/10 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا وبقائه نحو ثلاثة أسابيع في مستشفى هداسا الإسرائيلي للعلاج.

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