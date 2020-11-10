واشنطن تسلح لواءين من البيشمركة

2020/11/10 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان تسليح الولايات المتحدة للواءين من قوات البيشمركة.

وقال شورش اسماعيل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، انه لمحل فخر ان تتعزز علاقاتنا بالتحالف الدولي يوما بعد يوم، مشيرا الى ان تسليح قوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة فرصة مهمة لتعزيز قدرات البيشمركة لوجستيا.

واضاف قوات البيشمركة تمر بمرحلة حساسة في مواجهة الارهاب، مشيرا الى ان تنظيم داعش يعيد صفوفه ولذلك فإننا نتخذ مع التحالف الدولي خطوات جدية لمواجهة التنظيم، لافتا الى ان الوزارة اتخذت خطوات لتحسيم اوضاع البيشمركة لكن الازمة المالية وانتشار فايروس كورونا يعيق تنفيذ المخطط لذلك.

PUKmedia / خاص ‌

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