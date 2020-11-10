داعش يخطف 4 أشخاص من أبناء عشيرة البو عيسى في الأنبار

2020/11/10 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم تنظيم داعش الإرهابي على خطف أربعة أشخاص من أبناء عشيرة البو عيسى في قرية الناظرة بقضاء الرطبة غربي الأنبار

وقال مصدر أمني في شرطة الأنبار، إن ستة مسلحين اقتادوا أربعة أشخاص اثنان منهم أخوة، إلى جهة مجهولة، مبيناً أن القوات الأمنية وقوات الحشد العشائري شكلت مفارز للبحث والتحري عن المختطفين.

وأثار الهجوم المسلح للتنظيم الارهابي على موقع للجيش العراقي غرب بغداد، والذي أسفر عن أحد عشر شهيدا، تساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي.

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