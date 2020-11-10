بعد الاضراب.. لاعبو النجف يستأنفون التدريبات

2020/11/10 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي النجف، حسن احمد، ان الفريق سيستأنف تدريباته اليوم بعد التوقف لظروف قسرية في الايام السابقة.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ عن “اللاعبين سيستأنفون التدريبات اليوم بعد التوقف خلال الايام الماضية نتيجة عدم تسلم مستحقاتهم المالية”.

واوضح ان “الوحدة التدريبية ستجرى مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً على ارضية ملعب النجف القديم، بعد حصولنا على ضمانات من الادارة بتسديد مستحقات اللاعبين والكادر التدريبي”.

يذكر ان النجف يعاني من ازمة مالية خانقة عصفت به واثرت على مستوياته.



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