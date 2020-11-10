حقوق الانسان: الحكومة لم توفر الضمانة الصحية لـ 11 مليون طالب خلال استئناف الدوام

2020/11/10 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكدت مفوضية حقوق الانسان ، الثلاثاء، عدم امكانية استئناف الدوام الرسمي للطلبة خلال المرحلة المقبلة، مبينة ان الحكومة لم توفر الضمانة الصحية لـ11 مليون طالب.وقال مسؤول الملف الصحي في المفوضية علي البياتي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “البنى التحتية للمدارس معروفة ولا يمكن الاعتماد عليها في مسائل التباعد الاجتماعي “.واضاف ان “الحكومة لم توفير وسائل الوقاية والتعفير ضد فيروس كورونا للاسواق والمرافق العامة فكيف يتم توفيرها بشكل يومي في المدارس”، مبينا انه “لاتوجد اي ضمان من قبل الحكومة لصحة 11 مليون طالب في حال استئناف الدوام الرسمي”.واوضح البياتي، ان “الحل الوحيد هو الاعتماد الكلي على التعليم الالكتروني ومنع الاختلاط مع الزام شركات الهاتف النقال والانترنيت بتوفير الانترنيت بشكل سريع ومعقول”.انتهى/ 25د

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