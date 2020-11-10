هل ينتقل كورونا عبر وجبات المطاعم؟.. دراسة تجيب

2020/11/10 | 13:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن كبير الخبراء في مركز التشخيص المجهري لدى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، ميخائيل ليبيديف، أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول الطعام في المطاعم والمقاهي ضعيف جدا

وأشار إلى آن عدم ارتداء الكمامات الطبية وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي يشكلان خطرا أكبر على كل من يزور الأماكن العامة.

وأوضح أن خبراء المركز قد أخذوا 220 ألف عينة للتأكد من وجود فيروس كورونا فيها، فاكتشفوا العدوى في 321 عينة منها فقط، ما يعادل نحو 0.15% من إجمالي العينات المأخوذة.



أما وجبات الطعام فلم يكتشف فيها فيروس أبدا.

وأضاف قائلا:” من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن العامة من الضروري المراعاة الصارمة للمتطلبات التي طرحتها هيئة حماية حقوق المستهلكين وهي التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغيرها من وسائل الوقاية الفردية والالتزام بقواعد الصحة العامة.

مع ذلك فإن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أعلنت في وقت سابق أن فيروس كورونا يصيب المواطنين غالبا ما في وسائط النقل العام حيث من الصعب التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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