بعد رحيل ’’الكابوس’’.. ميسي يقرر تجديد تعاقده مع برشلونة

2020/11/10 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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ترغب اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة الإسباني، تجديد التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الفريق، والذي ينتهي الارتباط بينهما في الصيف المقبل.

وكان ميسي قد أعلن في الصيف الماضي، رغبته في الرحيل عن برشلونة، بسبب خلافاته كبرى حول المشروع الرياضي مع إدارة بارتوميو الرئيس السابق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "رئيس برشلونة الحالي كارليس توسكيتس يحاول إقناع ميسي، بتجديد تعاقده من أجل الاستمرار في صفوف البلوجرانا".

وأوضحت أن "ميسي كان سعيدا للغاية عقب مباراة ريال بيتيس، وهو ما جعل الفرصة تأتي للحديث معه بشأن تجديد التعاقد لعامين آخرين".

وأشارت إلى أن "مباراة مثل ريال بيتيس تساعد ميسي على التفكير في تجديد عقده، خاصة أنه يمتلك علاقة مميزة مع رونالد كومان مدرب الفريق كذلك".

الجدير بالذكر، أن ميسي حتى الأن يرفض تخفيض نسبة 30% من راتبه مع برشلونة، بسبب رفضه التفاوض مع اللجنة المؤقتة.

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