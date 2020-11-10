نائب يجيب.. متى يعلن البرلمان العراقي حلّ نفسه استعداداً لاجراء الانتخابات المبكرة؟

2020/11/10 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، أن البرلمان سيحل نفسه قبل 60 يوماً من موعد اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن هنالك معرقلات كبيرة قد تمنع أجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة لو تم اجراؤها في حزيران من العام المقبل، فإن البرلمان سيحل نفسه قبل شهرين من هذا الموعد حسب المعطيات الموجودة".

واضاف أن "البيئة ما تزال غير آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، قد يكونان ضمن المعرقلات التي تمنع من اجراء الانتخابات".

وتابع أن "البيئة الآمنة وتوفير الامكانيات المادية اطر مهمة جدا لدعم العملية الانتخابية ".

وكان عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، الجمعة (06 تشرين الثاني 2020) عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران المقبل لغاية شهر تشرين الأول 2021.

وقال العبد ربه في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الانتخابات المبكرة التي تقرر إجراؤها في حزيران المقبل من الصعب ان تتم في موعدها نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي يمر فيها البلاد بالتالي من المتوقع ان تؤجل".

وأضاف ان "هناك مقترح من قبل الكتل السياسية من المتوقع تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر تشرين الاول من عام 2021".

وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير مستعدة فنيا لاجراء الانتخابات في حزيران وكذلك هناك كال سياسية غير راضية على قانون الانتخابات الجديد الذي تم تمريره مؤخرا".

ومن المقرر اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، بعد التصوت على قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب عليه في وقت سابق، وأكمل فقراته.

وبحسب وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، تبيّن أن الرئيس صادق على قانون الانتخابات بعد إرساله من مجلس النواب عقب اكتمال فقرات القانون التي كانت محل الخلاف بين القوى السياسية.

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