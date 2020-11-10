2020/11/10 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن

كريم الكعبي، الثلاثاء، اللجنة المالية

النيابية، إلى تضمين مبلغ 600 مليار

دينار في مشروع قانون تمويل العجز

المالي، لتمويل المرحلة الاولى من

ميناء الفاو الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون العجز لتمويل مشروع ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون العجز لتمويل مشروع ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).