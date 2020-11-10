2020/11/10 | 13:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون العجز لتمويل مشروع ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كريم الكعبي، الثلاثاء، اللجنة المالية
النيابية، إلى تضمين مبلغ 600 مليار
دينار في مشروع قانون تمويل العجز
المالي، لتمويل المرحلة الاولى من
ميناء الفاو الكبير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون العجز لتمويل مشروع ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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