وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفات كورونا

2020/11/10 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية، صائب عريقات،

اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس

كورونا.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني

"فتح"، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.

وكان أمين س

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