التميمي تسلم الكاظمي مقترحات لحل الأزمة المالية بينها تعديل سلم الرواتب وقاعدة بيانات للموظفين

2020/11/10 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان،

ماجدة التميمي، الثلاثاء، التفاصيل

الكاملة عن لقاء اللجنة المالية، برئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس، فيما

أكدت انها قدمت عددا من المقترحات

للخروج من الأزمة المال

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