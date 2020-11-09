2020/11/10 | 13:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية اجتماعها الدوري بحضور نائب رئيس التطبيعية، رئيس اللجنة الفنية، الدكتور شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة، الدكتور رياض مزهر، ونائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية، الدكتور وسام صليوه.

وذكرَ رئيس اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور شامل كامل: ان اللجنة خلال اجتماعها الاستثنائي خرجتْ بالعديد من المقررات المهمة، ابرزها العمل على تهيئة مباريات دولية على مستوى عالٍ للمنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، وكذلك تهيئة لائحة تنظيمية بالضوابط الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية كافة.

وأضافَ كامل: قررنا كذلك توجيه كلٍ من نائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور وسام صليوه، بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مراكز الموهوبين.

واشارَ الى: اتفقنا على متابعة عمل مدربي المنتخبات الوطنية للناشئين والاشبال، وحث المدربين على متابعة دوري الفئات العمرية لاستقطاب اللاعبين المميزين.

وبيّنَ: ستتم كذلك متابعة عمل لجنة التحليل والاحصاء للمنتخبات الوطنية ومباريات الدوري المحلي.

واختتمَ كامل بالقول: تقرر أيضا التهيئة لإقامة المؤتمر الفني الاول للجنة الفنية والتطوير، واستعراض جميع مشاريع وقوانين اللجنة الفنية بعد مصادقتها من قبل الهيئة التطبيعية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة الفنية تتفق على تهيئة مباريات عالية المستوى للمنتخب الوطني في العام المقبل 7 SKY TV.

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