2020/11/10 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد:الفرات نيوز} تمكن فريق طبي في مستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب،الثلاثاء، من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 12سنة من خلال استخراج جسم غريب من داخل معدتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخراج جسم غريب من معدة مريضة في مستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخراج جسم غريب من معدة مريضة في مستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).