لبنان يعلن الإغلاق العام لأسبوعين بسبب كورونا

2020/11/10 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإغلاق العام في البلاد بدءاً من 14 من الشهر الجاري حتى 30 منه للحد من تفشي كورونا.

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