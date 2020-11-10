2020/11/10 | 13:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

228 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه النائب كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، انتقادات لوزارة التجارة، بشأن مفردات البطاقة التموينة، مشيرا الى تسببها بهدر كبير للمال العام في وقت تعلن فيه الدولة حاجتها للإقتراض.





وكتب الحمامي في تغريدة على تويتر، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، انه "متى يعلن البرلمان العراقي عن قرار تعليق العمل بالبطاقة التموينية التي تغدق عليها الدولة المليارات من دون ان يستلم المواطن مادة غذائية واحدة"؟؟

وأضاف، "بماذا تسمون هذا الهدر الكبير للمال العام في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن افلاسها وحاجتها للاقتراض"؟؟

وتابع، "بماذا تعللون دور وزارة التجارة في تبذير الأموال بذريعة شراء المواد الغذائية للمواطن الذي تبخرت بطاقته التموينية منذ سنوات"؟؟

وكان وزيــــر التجــــارة عــــلاء الجبوري قد اعلن في وقت سابق، الثلاثاء، بلوغ الخزين التستراتيجي لمنتوج الحنطة المحلية خمسة ملايين طن، فيما أشار إلى أن الوزارة جادة في توفير مستلزمات البطاقة التموينية.





وقــــال الجبوري، إن "الوزارة ســــتجهز خلال الأيــــام القليلة المقبلة مادة الزيت، فضلا عن إكمال إجراءات توزيع مادة السكر بعد أن تم توزيع نحو %50 من هــــذه المادة خلال الفترة الماضية ضمن مفــــردات الحصــــة التموينيــــة، وكذلك الاســــتمرار بتجهيــــز مــــادة الطحــــين المحلــــي والــــرز"، لافتا الــــى أن "الوزارة تركــــز خلال هــــذه الفترة علــــى زيادة انتاج محصول الشــــلب في المحافظات التــــي تزرع المحصول للاســــتفادة منه في دعم البطاقة التموينية".

وأشار إلى، أن "الأزمــــة الاقتصادية التي يمر بها البلد بشــــكل خــــاص والعالم بشــــكل عــــام، عرقلت جهود الــــوزارة في تنفيــــذ التزاماتها، وتبطئ مــــن تجهيز مفــــردات الحصة التموينيــــة فــــي أوقاتها المحــــددة"، مؤكدا "جديــــة الــــوزارة بتأمين جميع المفردات في ظــــل التحدي الاقتصادي والمالي الحالي".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يوجه انتقادات لوزارة التجارة.. هدر كبير للمال العام في البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يوجه انتقادات لوزارة التجارة.. هدر كبير للمال العام في البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).