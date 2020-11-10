التغيير النيابية تنعي القيادي قادر حاجي

2020/11/10 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنعى كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي وفاة المغفور له المناضل البارز ( المرحوم قادر حاجي علي ) القيادي المؤسس في حركة التغيير – كوران، والذي وافاه الأجل هذا اليوم 10/11/2020.

وبهذا المصاب الجلل تقيم كتلة التغيير النيابية مجلس العزاء على روح المغفور له يوم غد الأربعاء الموافق 11/11/2020 في مبنى مجلس النواب العراقي من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رحم الله الفقيد الراحل ولروحه النور والرضوان وفسيح الجنان، ولأهله وذويه ومحبيه والمناضلين الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

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