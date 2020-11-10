2020/11/10 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع - فاطمة رحمة

تقيم جمعية الأدباء الشعبيين أمسية بعنوان "سيادة وطن" يوم الخميس المقبل.

وقال مدير منتدى "أوزان" الثقافي الشاعر رياض الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الأمسية ستنظم بالتعاون بين جمعية الأدباء الشعبيين ،ومنتدى "أوزان" الثقافي على قاعة نازك الملائكة في جمعية الثقافة للجميع".

وأشار إلى أن " الأمسية ستشهد مشاركة مجموعة من الشعراء والمهاويل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سيادة وطن) أمسية شعرية الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سيادة وطن) أمسية شعرية الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).