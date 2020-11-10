2020/11/10 | 13:21 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 12:57 مساءً | عدد القراءات : 17

إسرائيل ترسل أول وفد إلى السودان الأحد لتأكيد التطبيع

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل تعتزم إرسال أول وفد لها إلى السودان الأحد لتعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته للوكالة اليوم الثلاثاء إلى أن "الوفد سيصل الأحد المقبل إلى الخرطوم وذلك بهدف تعزيز التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر".

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد التواصل مع الخرطوم، كما لم يصدر المسؤولون السودانيون أي تعليق.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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