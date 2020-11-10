الاقتصاد السعودي ينكمش 4.2% خلال الربع الثالث 2020

2020/11/10 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من 2020، مع استمرار الضغوط الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مفاصل الأسواق المحلية، وتضرر أسعار النفط.وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نموا طرأ على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثالث بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2020.وكان الاقتصاد المحلي انكمش على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة، خلال الربع الأول 2020 وبنسبة انكماش 7 في المئة خلال الربع الثاني.والانكماش المسجل خلال الربع الثالث الماضي، هو الانكماش الخامس على التوالي الذي تسجله السعودية، إذ لم تحقق أي نمو منذ الربع الثاني في 2019 البالغ 0.5 في المئة.وتضرر الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي كورونا.



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