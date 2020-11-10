نادي الجنسية يبرم صفقات مهمة لتعزيز فريق كرة الصالات

2020/11/10 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعاقدت الهيئة الادارية لنادي الجنسية الرياضي مع الجهاز الفني لفريق النادي لكرة الصالات، وأبرمت التعاقد مع ثلاثة من لاعبي نادي نفط الوسط ومحترف ايراني لتدعيم صفوف الفريق تحضيرا للموسم المقبل.‎وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي الجنسية الرياضي حميد الكعبي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الادارة تولي اهتمام كبير بفرق النادي المشاركة في مسابقات الاتحاد العراقي لكرة القدم ومنها فريق كرة الصالات الذي يعد من خيرة الفرق في الدوري الممتاز فضلا عن سعي الادارة الجاد والحثيث للاهتمام بفريق النادي‎لكرة القدم للتأهل الى للدوري الممتاز في ظل الدعم والمتابعة الجادة من قبل مدير عام مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض الكعبي الذي يتابع كل ما من شأنه ان يرتقي بواقع النادي ورياضييه”.‎من جهته قال امين سر الهيئة الادارية للنادي مشرف كرة الصالات عمر كاظم ان “الادارة قررت التجديد مع الجهاز الفني لفريق النادي لكرة الصالات بقيادة المدرب عبد الكريم غازي ( نونو) ومساعديه اثير خالد وايمن فاضل ومدرب اللياقة البدنية علي جاسم ومدرب حراس المرمى احمد عبد الحسين واداري الفريق علي عبد الكريم والمعالج احمد صالح”.‎واضاف ان “الادارة جددت التعاقد مع لاعبي الفريق ممن مثلوه في الموسم الماضي الى جانب التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد يتقدمهم ثلاثي نفط الوسط فراس محمد وعلي عبد الاله ورضا علي”.‎واستطرد القول ان “الادارة وبعد التشاور مع مدرب الفريق بصدد التعاقد مع محترف ايراني لتدعيم صفوف الفريق للظهور بمستوى يليق بأسم ومكانة نادي الجنسية في دوري كرة الصالات”.انتهى/ 25 ل

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