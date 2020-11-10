بالوثيقة .. الكعبي يدعو المالية النيابية لتضمين ” 600 مليار دينار ” ضمن قانون تمويل العجز لتمويل ميناء ” الفاو ” الكبير

2020/11/10 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اللجنة المالية النيابية لتضمين مبلغ ” 600 مليار دينار ” في مشروع قانون تمويل العجز المالي لتمويل المرحلة الاولى لميناء ” الفاو ” الكبير “.

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