2020/11/10 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان مجلس النواب قد قرر بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة.

وباشرت اللجنة بمراجعة تعاقدات الوزارة منذ عام ألفين وستة حتى عام الفين وعشرين، ومدى تحقيق هذه المشاريع المصلحة العامة، ومنح القرار اللجنة طلب الوثائق والمعلومات وطلب حضور أي شخص من المعنيين للإدلاء بإفاداتهم أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن ذلك، على أن ترفع اللجنة نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة المجلس لعرضها على النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب شكل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب شكل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).