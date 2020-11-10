وزير عراقي: بدء تنفيذ الاتفاقية الصينية خلال أيام.. ولا توجد اتفاقية بديلة

2020/11/10 | 13:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، أن الاتفاقيات مع الصين موجودة وسيعلن بعض من برامجها خلال اليومين القادمين.وقال الوزير، في مقابلة تليفزيونية مع "العراقية الإخبارية"، إن مشاريع الاتفاقية الصينية تأخرت نتيجة آثار جائحة كورونا، وكان …

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