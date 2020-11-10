موانئ العراق تفتتح فرعاً لمصرف المشرق العربي الإسلامي لتسهيل الخدمات المالية

2020/11/10 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افتتحت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، فرعاً لمصرف المشرق العربي الإسلامي، حيث سيقدم الفرع الخدمات المالية والمصرفية للميناء وللشركات العاملة ولتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في ميناء ابو فلوس التجاري.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقت وكالة”المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إن “الشركة قامت بإفتتاح فرع […]

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