فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن

2020/11/10 | 13:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن.

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