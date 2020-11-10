يعملون بـ’’المعسكرات العامة وديوان الجند’’.. القبض على 4 دواعش في الموصل

2020/11/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، القبض على 4 إرهابيين في الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مشتركة من مديرية شرطة النمرود ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ومديرية الامن الوطني والفرقة السادسة عشر جيش عراقي ولواء 30 حشد شعبي نفذوا واجباً مشتركاً بحثا عن المطلوبين للقضاء".

وأضاف، أن "القوة تمكنت من خلال تنفيذ الواجب من القاء القبض على ( اربعة عناصر ) من عصابات داعش الارهابية وهم كل من الداعشي ( ا ع ا ا ) والداعشي ( ا ح ع م ) والداعشي ( م ر ا ع ) والداعشي ( ا ف ي م ) والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة وديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهم في عدد من القرى التابعة لناحية ( النمرود ) جنوب شرقي مدينة الموصل".

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